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Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании в Москве 24 января

19.01.2017 13:50

Новый министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Иордании Сабах ар-Рафии.

 

"Министр иностранных дел Иордании прибудет в Москву 24 января. Там он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудит региональные проблемы, подготовку к переговорам по Сирии в Астане и двусторонние отношения", — заявила РИА Новости ар-Рафии.

 

Встреча Лаврова с главой МИД Иордании Насером Джодой планировалась на понедельник, однако она была отменена из-за отставки министра в ходе перестановок в кабмине.

 

Король Иордании Абдалла II принял присягу нового кабинета министров в воскресенье. Сформировать его ранее было поручено действующему премьеру. Перестановки в правительстве страны происходят регулярно по решению короля.

 

IslamRF.Ru

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