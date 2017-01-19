Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии
19.01.2017 14:29
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии.
"Уже пригласили", — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях РФ может пригласить США на переговорную площадку по Сирии.
РИА Новости
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19.01.2017 14:29
Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила США на переговорную площадку по Сирии. Читать дальше »»»
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