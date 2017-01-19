Путин выразил соболезнования главе Мали в связи с терактом в военном лагере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мали Ибрагиму Бубакаре Кейте в связи с трагическими последствиями нападения террористов на военный лагерь в Гао, назвав его циничным преступлением, не имеющим оправданий, сообщает пресс-служба Кремля.

Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. Как заявил в телевизионном обращении президент Мали, погибли по меньшей мере 60 человек и 115 получили ранения, не уточнив, включены ли в этом список нападавшие, отмечает РИА Новости.

"Это циничное преступление не может иметь никаких оправданий", – цитирует пресс-служба текст телеграммы.

Российский президент подтвердил готовность к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора. Путин также передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

IslamRF.Ru