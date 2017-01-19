В РПЦ приняли представителей ФАТХ и ХАМАС в Москве

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и представители палестинских организаций ФАТХ и ХАМАС обсудили на встрече в Москве вопросы взаимоотношений христиан и мусульман в России и Палестине и выразили надежду на скорейшее мирное урегулирование конфликта на Святой Земле, сообщили в среду РИА Новости в службе коммуникации ОВЦС.

"Митрополит Волоколамский Иларион принял в ОВЦС представителей ведущих национальных палестинских организаций, прибывших ранее в Москву для участия в переговорах по вопросу достижения национального единства и урегулирования палестино-израильского конфликта", — сказал представитель службы коммуникации, как сообщает РИА Новости. Он уточнил, что в состав участников беседы с палестинской стороны вошли представители организаций ФАТХ, ХАМАС и других палестинских политических движений.

"Митрополит Иларион рассказал о высоком уровне доверия между религиозными общинами в России, диалог между которыми осуществляется на площадке Межрелигиозного совета России. Председатель ОВЦС выразил надежду на скорейшее мирное и правовое урегулирование конфликта на Святой Земле", — отметил собеседник агентства.

В свою очередь представители палестинских организаций, добавил он, "рассказали о деятельности, направленной на достижение политического и общественного согласия, а также о взаимоотношениях христиан и мусульман в палестинском регионе".

IslamRF.Ru