Лавров обсудит с главой МИД Казахстана подготовку переговоров по Сирии

Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Кайрат Абдрахманов обсудят 20 января в Москве подготовку к встрече в Астане по Сирии, а также развитие отношений двух стран.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "стороны рассмотрят ряд организационных аспектов предстоящей в ближайшее время международной встречи по сирийскому урегулированию", пишет ТАСС.

Переговоры начнутся 23 января, однако многие их детали остаются неизвестны. По словам Захаровой, ожидается, что они продлятся несколько дней, однако их сроки объявлены не были. Казахстан официально не объявлял о точном месте проведения контактов.

Не оглашен также состав участников. Известно, что в столицу Казахстана прибудут представители вооруженных отрядов оппозиции и правительства Сирии; делегации направят Россия, Турция и Иран. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш попросил спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру присоединиться к дискуссиям. Приглашение направлено США, однако там участия пока не подтвердили.

Дискуссии, как ожидается, будут посвящены укреплению и расширению режима прекращения огня в Сирии. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова, Россия рассчитывает на расширение числа группировок, присоединившихся к соглашению о режиме прекращения огня.





IslamRF.Ru