Лавров: в урегулировании кризиса в Сирии наметились позитивные подвижки

В урегулировании сирийского кризиса наметились позитивные подвижки.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии политконсультаций стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет ТАСС.

"Обнадеживает, что в сирийском кризисе наметились позитивные подвижки, по крайней мере, все согласны с безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования через общенациональный диалог", - сказал министр.

По его словам, намеченная на 23 января в Астане встреча представителей правительства и вооруженной оппозиции Сирии станет важным вкладом в выработку параметров урегулирования. "Рассматриваем эту встречу как важный вклад в выработку параметров всеобъемлющего политического урегулирования в САР, которая продолжится на более широких мероприятиях в Женеве", - сказал министр. Начало консультаций в Женеве запланировано на 8 февраля.

В то же время, по его словам, "вызывает тревогу беспрецедентный всплеск террористической активности, которая за короткое время буквально на наших глазах превратилась в крупнейшую угрозу глобальной безопасности". "Кровавые теракты в различных регионах мира, включая подлое убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, лишь подтверждают очень и очень тревожную и опасную тенденцию", - сказал Лавров. Он отметил, что положение усугубляется "многочисленными локальными конфликтами, сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике".





IslamRF.Ru