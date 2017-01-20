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Россия выступает за создание единого антитеррористического фронта

20.01.2017 14:07

Последние террористические акты укрепили понимание о безальтернативности формирования действительно универсального единого антитеррористического фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

 

"Последние террористические акты укрепили понимание в безальтернативности формирования действительно универсального единого антитеррористического фронта", — сказал Лавров в ходе политических консультаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

 

По словам Лаврова, "ситуация в международных делах остается весьма напряженной", передает РИА Новости.

 

"Вызывает тревогу беспрецедентный всплеск террористической активности, которая за короткое время буквально на наших глазах превратилась в крупнейшую угрозу глобальной безопасности… Положение усугубляется многочисленными локальными конфликтами, сохраняющейся неопределенностью в мировой экономике", — отметил глава МИД РФ.

 

IslamRF.Ru

 

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