В Ингушетии задержали подозреваемого в поджогах мечетей

Сотрудники полиции Ингушетии задержали подозреваемого в совершении поджогов трех мечетей психически нездорового местного жителя, сообщила в пятницу пресс-служба регионального МВД.

По данным МВД, на текущей неделе в Назрани произошло три пожара в джамаат-мечетях, в том числе два из них — в течение прошедших суток.

"В ходе проведения оперативно-следственных действий были установлены факты, свидетельствующие о возможном криминальном характере возгораний. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель Назрани с выраженными признаками психического расстройства, который подозревается в организации данных поджогов", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия, пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru