  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Суббота 21 Январь 2017 | 1433 х.
 

В Ингушетии задержали подозреваемого в поджогах мечетей

20.01.2017 17:54

Сотрудники полиции Ингушетии задержали подозреваемого в совершении поджогов трех мечетей психически нездорового местного жителя, сообщила в пятницу пресс-служба регионального МВД.

 

По данным МВД, на текущей неделе в Назрани произошло три пожара в джамаат-мечетях, в том числе два из них — в течение прошедших суток.

 

"В ходе проведения оперативно-следственных действий были установлены факты, свидетельствующие о возможном криминальном характере возгораний. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель Назрани с выраженными признаками психического расстройства, который подозревается в организации данных поджогов", — говорится в сообщении.

 

В отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия, пишет РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41273/">ISLAMRF.RU: В Ингушетии задержали подозреваемого в поджогах мечетей</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    