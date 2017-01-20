В Ингушетии задержали подозреваемого в поджогах мечетей20.01.2017 17:54
Сотрудники полиции Ингушетии задержали подозреваемого в совершении поджогов трех мечетей психически нездорового местного жителя, сообщила в пятницу пресс-служба регионального МВД.
По данным МВД, на текущей неделе в Назрани произошло три пожара в джамаат-мечетях, в том числе два из них — в течение прошедших суток.
"В ходе проведения оперативно-следственных действий были установлены факты, свидетельствующие о возможном криминальном характере возгораний. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель Назрани с выраженными признаками психического расстройства, который подозревается в организации данных поджогов", — говорится в сообщении.
В отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия, пишет РИА Новости.
IslamRF.Ru