Лавров: встреча в Астане должна стать важным этапом урегулирования в Сирии

Начавшиеся переговоры в Астане должны стать важным этапом урегулирования кризиса в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча по Сирии началась в Астане в понедельник, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров, передает РИА Новости.

"По Сирии мы оба исходим из того, что открывшаяся сегодня в Астане встреча между правительством САР и вооруженной оппозицией должна стать важным шагом на пути урегулирования этого уже почти шесть лет продолжающегося кризиса", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.

IslamRF.Ru