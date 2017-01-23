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Лавров: встреча в Астане должна стать важным этапом урегулирования в Сирии

23.01.2017 13:24

Начавшиеся переговоры в Астане должны стать важным этапом урегулирования кризиса в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

 

Встреча по Сирии началась в Астане в понедельник, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров, передает РИА Новости.

 

"По Сирии мы оба исходим из того, что открывшаяся сегодня в Астане встреча между правительством САР и вооруженной оппозицией должна стать важным шагом на пути урегулирования этого уже почти шесть лет продолжающегося кризиса", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.

 

IslamRF.Ru

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