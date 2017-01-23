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Россия жестко указала Сирии на необходимость соблюдения прекращения огня

23.01.2017 17:31

Российский Центр примирения жестко указал руководству сирийской армии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня, рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель Центра.

 

По его словам, периодические нарушения перемирия правительственными силами вызывают "отдельную озабоченность руководства Центра".

 

При этом собеседник агентства отметил, что в целом режим прекращения боев всеми сторонами соблюдается. Представители российско-турецкой комиссии фиксируют, в среднем, до шести нарушений в сутки.

 

Он подчеркнул, что российский Центр примирения сторон "будет и в дальнейшем занимать объективную позицию в интересах скорейшей стабилизации обстановки на всей территории Сирии".

 

С 30 декабря 2016 года в Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не распространяется на запрещенные в России и ряде стран международные террористические группировки ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра".

 

В понедельник в Астане стартовали переговоры вооруженной сирийской оппозиции и официального Дамаска. Также в переговорах участвуют делегации России, Ирана, Турции, США и ООН. В рамках встречи представители оппозиции призвали страны-гаранты ввести инструменты контроля за соблюдением перемирия.

 

IslamRF.Ru

 

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