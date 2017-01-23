22 января в г. Енисейске Красноярского края состоялось торжественное открытие исторической мечети города

22 января 2017 в г. Енисейке Красноярского края состоялось торжественное открытие Соборной мечети города. Эта мечеть, построенная в 1905 году, является культурно-историческим памятником и была единственной каменной мечетью на территории Енисейской губернии.

После открытия она проработала недолго и в 30-х годах была национализирована. Но все эти долгие годы она продолжала служить людям: в здании мечети в разные годы располагались склады, детский сад, школа, мастерские. К концу XX века верующие мусульмане стали обращаться в администрацию с просьбой о возвращении мечети к своему историческому предназначению. Процесс восстановления и реставрации мечети остановился в 90-х годах XX века, а полностью был завершен только в 2017 году. Мечети был предан первоначальный исторический облик, восстановлен кирпичный минарет, который был разрушен в 1953 году, прилегающая территория и заборы - все было восстановлено в первоначальном виде.

«В этом году исполняется 112 лет со дня основания мечети, и Всевышний дал этой мечети и потомкам ее строителей второй шанс, для того чтобы искать Его милость и прощения и прямого пути», - сказал муфтий Красноярского края Гаяз-хазрат Фаткуллин в своей речи на церемонии открытия мечети.

Как сообщает IslamSib.Ru, в торжественном открытии мечети приняли участие первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, мэр г. Енисейска Игорь Антипов, Епископ Енисейский Никонор, председатель Еврейской религиозной организации Юрий Лившиц, глава Северо-Енисейского района Ишмурат Гайнутдинов, гости из Хакасии, Пировского, Казачинского, Большемуртинского, Назаровского, Ужурского, Ачинского и др. районов края.

Следует отметить, что Ишмурат Гайнутдинов преподнес в дар татарско-мусульманской общине Красноярского края инкрустированный Коран, привезенный из Иерусалима.

«На территории Красноярскго края никогда не было религиозных конфликтов, и присутствии иерархов трех конфессий на открытии мечети прямое свидетельство тому, что у нас не только достойное прошлое, но и прекрасное будущее. Были времена, когда храмы отчуждались, но теперь власти возвращают их владельцам, помогают и поддерживают их деятельность», - отметил Сергей Пономаренко.

В рамках мероприятия был проведен круглый стол на тему «Енисейск – 400: поликультурные духовные традиции Сибири» и концерт с участием национальных коллективов, а также выставка «Невыдуманных историй про Енисейск», экскурсия по восстановленным храмам Енисейска.

Единое духовное управление мусульман Красноярского края выражает благодарность губернатору Красноярского края Виктору Александровичу Толоконскому и его администрации за личное участие и большой вклад в возрождение Енисейской Соборной мечети, мэру г. Енисейска Игорю Николаевичу Антипову, и всем людям, которые принимали участие в реставрации мечети, а также в организации открытия мечети.

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