В Соборной мечети Минска обсудили концепцию «Эко-халяль»

С благословления председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Минске состоялась встреча председателя Комиссии Совета муфтиев России по вопросам экологического развития Рашида Исмаилова с председателем Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь муфтием Абу-Бекиром Шабановичем.

Рашид Исмаилов сердечно поздравил муфтия Абу-Бекира с недавним торжественным открытием Соборной мечети в Минске, ставшим знаковым событием не только для мусульман, но и для всего белорусского народа.



Ключевой темой теплой и дружественной встречи стали вопросы организации совместных усилий по продвижению Исламской экологической этики в рамках международного сотрудничества. Рашид Исмаилов поделился с председателем Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии новой и актуальной концепцией "ЭКО-ХАЛЯЛЬ", объединившей в себе принципы ислама и охраны окружающей среды, а также рассказал о целях и задачах недавно созданной Советом муфтиев России комиссии.



В ходе беседы были затронуты основы развития Исламской экологической этики в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которая нашла яркое отражение в Коране и хадисах утверждением рационального природопользования. Особо было отмечена одна из главных обязанностей мусульманина - природоохранная деятельность и экологически ответственный образ жизни.



Стороны пришли к единому решению о важности и высокой значимости концепции «ЭКО-ХАЛЯЛЬ» в современном мире и необходимости объединения усилий в данном направлении, организации и проведении совместных мероприятий, связанных с экологической тематикой и принципами «ЭКО-ХАЛЯЛЬ».

Пресс-служба СМР