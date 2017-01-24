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В Соборной мечети Минска обсудили концепцию «Эко-халяль»

24.01.2017 11:23

С благословления председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Минске состоялась встреча председателя Комиссии Совета муфтиев России по вопросам экологического развития Рашида Исмаилова с председателем Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь муфтием Абу-Бекиром Шабановичем.

 

Рашид Исмаилов сердечно поздравил муфтия Абу-Бекира с недавним торжественным открытием Соборной мечети в Минске, ставшим знаковым событием не только для мусульман, но и для всего белорусского народа.

Ключевой темой теплой и дружественной встречи стали вопросы организации совместных усилий по продвижению Исламской экологической этики в рамках международного сотрудничества. Рашид Исмаилов поделился с председателем Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии новой и актуальной концепцией "ЭКО-ХАЛЯЛЬ", объединившей в себе принципы ислама и охраны окружающей среды, а также рассказал о целях и задачах недавно созданной Советом муфтиев России комиссии.

В ходе беседы были затронуты основы развития Исламской экологической этики в рамках Союзного государства России и Белоруссии, которая нашла яркое отражение в Коране и хадисах утверждением рационального природопользования. Особо было отмечена одна из главных обязанностей мусульманина - природоохранная деятельность и экологически ответственный образ жизни.


Стороны пришли к единому решению о важности и высокой значимости концепции «ЭКО-ХАЛЯЛЬ» в современном мире и необходимости объединения усилий в данном направлении, организации и проведении совместных мероприятий, связанных с экологической тематикой и принципами «ЭКО-ХАЛЯЛЬ».

 

Пресс-служба СМР

 

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