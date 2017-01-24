Лавров обсудит с новым главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и Ираке24.01.2017 11:52
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с новым главой МИД Иордании Айманом Сафади. Как сообщили в российском дипведомстве, министры обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня в контексте переживаемых ближневосточным регионом многочисленных конфликтных ситуаций.
Ожидается, что встреча пройдет за закрытыми для СМИ дверями, пишет ТАСС.
Сирийское досье станет центральной темой предстоящих переговоров, информировали в министерстве.
"Учитываем нашу общую заинтересованность в скорейшем разрешении этого крупнейшего на сегодняшний день вооруженного конфликта, - отметили в МИД. - Последствия кризиса в Сирии напрямую затрагивают соседнюю Иорданию, принявшую на своей территории свыше шестисот тысяч сирийских беженцев".
"Как и иорданские партнеры исходим из безальтернативности политического урегулирования затянувшегося сирийского кризиса силами самих сирийцев без предварительных условий при активном международном сопровождении, - подчеркнули в дипведомстве. - Со своей стороны предпринимаем энергичные шаги по содействию в различных форматах достижению межсирийского урегулирования на консенсусной основе в сочетании с активными консолидированными усилиями в борьбе с присутствующими на территории Сирии террористическими группировками".
IslamRF.Ru