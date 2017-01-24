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Король Иордании посетит Москву 25 января

24.01.2017 15:13

Король Иордании Абдалла II Бен Аль Хусейн по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву 25 января, пройдут переговоры на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

 

"В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-иорданской повестки дня, включая перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

По данным пресс-службы, ожидается, что большое внимание также будет уделено ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму.

 

IslamRF.Ru

 

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