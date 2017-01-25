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Кремль назвал успехом итог переговоров по Сирии в Астане

25.01.2017 13:18

Кремль считает успешными переговоры по Сирии в Астане и рассчитывает, что они будут содействовать возобновлению женевского переговорного процесса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

Он подчеркнул, что сам факт встречи сторон в Астане "является позитивным", поэтому эти переговоры в Кремле воспринимают положительно, передает ТАСС.

 

"Безусловно, это успех. Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского (переговорного) процесса", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что именно переговоры в Женеве являются "основным руслом для поиска сирийского урегулирования", однако там давно возникли заминки, и в Москве рассчитывают, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и контакты в рамках женевского процесса.



IslamRF.Ru

 

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