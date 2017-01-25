Россия усиливает взаимодействие с Ираном и Турцией для стабилизации в Сирии

Москва наращивает взаимодействие с Турцией, Ираном и другими странами данного региона для стабилизации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наращиваем взаимодействие с Турцией, Ираном, другими государствами региона для решения острых проблем сирийского кризиса. Благодаря согласованным усилиям, прежде всего, по линии военных ведомств, удалось освободить от экстремистов Алеппо, а затем ввести режим прекращения боевых действий на основе соглашения от 29 декабря прошлого года", — сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он отметил, что "эффективная борьба с терроризмом невозможна без стабилизации Ближнего Востока, без действенного, мирного решения конфликтов, которыми он перенасыщен", передает РИА Новости.

IslamRF.Ru