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Россия усиливает взаимодействие с Ираном и Турцией для стабилизации в Сирии

25.01.2017 13:59

Москва наращивает взаимодействие с Турцией, Ираном и другими странами данного региона для стабилизации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

 

"Наращиваем взаимодействие с Турцией, Ираном, другими государствами региона для решения острых проблем сирийского кризиса. Благодаря согласованным усилиям, прежде всего, по линии военных ведомств, удалось освободить от экстремистов Алеппо, а затем ввести режим прекращения боевых действий на основе соглашения от 29 декабря прошлого года", — сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

 

Он отметил, что "эффективная борьба с терроризмом невозможна без стабилизации Ближнего Востока, без действенного, мирного решения конфликтов, которыми он перенасыщен", передает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

 

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