Более 3,5 тыс. мирных жителей Сирии получили гуманитарную помощь из РФ

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии в течение суток провели семь гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более 3,5 тысячам мирных жителей.

"Жителям районов Ханану-1, Аль-Сукари, Новое Алеппо, Ашрафия, Касиля, Шейх-Максуд города Алеппо произведена раздача более 3,2 тонны хлеба и 3,5 тыс. порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано более 4,5 тонны гуманитарных грузов", - говорится в сообщении российского Центра.

Российские военнослужащие Международного противоминного центра активно продолжают гуманитарное разминирование домов, улиц и социально значимых объектов в Восточном Алеппо, отмечает ТАСС.

"Только за прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 63 жилых зданий и шесть мечетей, обезврежено 406 взрывоопасных предметов, в том числе 384 самодельных взрывных устройств. Разминирована территория общей площадью более 70 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 15 километров автодорог", - информирует Центр.

Продолжается оказание медицинской помощи населению Сирии. Мобильными бригадами российских медиков в населенных пунктах провинции Алеппо оказана помощь более 140 мирным жителям.





IslamRF.Ru