Дамир Мухетдинов принял участие в открытии 25 Рождественских чтений

Вчера, 25 января первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина принял участие в торжественном открытии юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На крупнейшем религиозно-общественном форуме, организатором которого является Русская Православная церковь, было широко представлено и мусульманское сообщество России.

По благословению муфтия Равиля Гайнутдина представителем Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России на Рождественских чтениях был Дамир Мухетдинов. На форуме присутствовал председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин, а также первый заместитель председателя ДУМ РТ Рустам Батров.

Почетными гостями Рождественских чтений стали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, министр культуры Владимир Мединский и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Открытие мероприятия состоялось в Государственном Кремлёвском дворце, где присутствовало более 6000 человек. Гостями торжественного открытия стали представители Русской православной церкви, государственной власти, ректоры высших религиозных учебных заведений, директора школ, а также гости из-за рубежа. Необходимо отметить, что 25 Международные Рождественские образовательные чтения пройдут 25–27 января 2017 года. В этом году они посвящены теме «1917-2017: уроки столетия».

Пресс-служба ДУМ РФ