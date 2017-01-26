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Дамир Мухетдинов принял участие в открытии 25 Рождественских чтений

26.01.2017 12:38

Вчера,  25 января первый зампред ДУМ РФ  Дамир Мухетдинов по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина принял участие в торжественном открытии юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

 

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 

На крупнейшем  религиозно-общественном форуме, организатором которого является Русская Православная церковь, было широко представлено и мусульманское сообщество России.

 

По благословению муфтия Равиля Гайнутдина представителем Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России  на Рождественских чтениях был Дамир Мухетдинов. На форуме присутствовал   председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин, а также первый заместитель председателя ДУМ РТ Рустам Батров. 

 

Почетными  гостями Рождественских чтений стали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, министр культуры Владимир Мединский и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

 

Открытие мероприятия состоялось  в Государственном Кремлёвском дворце, где присутствовало  более 6000 человек. Гостями торжественного открытия стали представители Русской православной церкви,   государственной власти, ректоры высших религиозных учебных заведений, директора школ, а также гости из-за рубежа.   Необходимо отметить, что 25 Международные Рождественские образовательные чтения пройдут 25–27 января 2017 года.  В этом году они  посвящены теме «1917-2017: уроки столетия».

 

Пресс-служба ДУМ РФ

 

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