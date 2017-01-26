Рушан Аббясов принял кандидата на пост Генерального секретаря ЮНЕСКО

24 января 2017 года по поручению главы Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам Рушан хазрат Аббясов провел встречу с г-жой Муширой Хаттаб, которая баллотируется на пост Генерального секретаря ЮНЕСКО.

На встрече также присутствовали г-н Нехад Абдельлатиф, директор предвыборной кампании д-ра Муширы Хаттаб; Омар Мониеб, секретарь предвыборной кампании; представители Посольства АРЕ в Москве: г-н Шади Эльшаркави; заместитель главы миссии посольства Амр Мурси, второй секретарь посольства; Ильдар хазрат Галеев, руководитель международного департамента СМР.



Мушира Хаттаб, которая занимала должность министра по делам семьи и населения, а также дипломатические посты в Чехии и Южной Африке, изложила свое видение организации работы Организации в случае ее победы на выборах. Она также передала слова приветствия в адрес Духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина от шейха Аль-Азхара Ахмад ат-Тайеба, отметив важную духовную миссию главы СМР и ДУМ РФ по укреплению мира и согласия, межнационального и межрелигиозного диалога.



В свою очередь, первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам также передал ответные приветствия, рассказал высокому гостю об истории ислама в России, жизни мусульман в нашей стране, а также деятельности СМР и ДУМ РФ. Рушан хазрат Аббясов также осведомил г-жу Хаттаб о характере взаимодействия власти и религии на примере работы Межрелигиозного совета России и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ В.В. Путине.



Говоря о взаимоотношениях с ЮНЕСКО, Рушан хазрат Аббясов подчеркнул, что старейшая мечеть России в Дербенте и Болгарский историко-археологический комплекс были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2014 году, по его словам, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил орденом «Аль-Фахр» генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову.

Он также отметил, что мусульман России и Египта связывают долгие и дружественные отношения: еще в 1958 году лидер Арабской Республики Египет Гамаль Абдель Насер нанес визит и совершил молитву в Московской Соборной мечети.



Стороны выразили единодушное мнение о необходимости разграничения подлинных понятий ислама и псевдоисламских лозунгов, которые становятся фундаментом для деятельности радикальных и экстремистских группировок. Они также подчеркнули, что подобные группировки носят маргинальный характер и дискредитируют образ ислама и мусульман.



Рушан хазрат Аббясов пожелал успехов на выборах на столь высокий и ответственный пост. По окончании встречи делегация совершила экскурсию по новому комплексу Московской Соборной мечети.

Пресс-служба СМР