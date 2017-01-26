Представители сирийских курдов примут участие во встрече с Лавровым

Представители сирийской курдской Партии демократического союза примут участие во встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с сирийской оппозицией, сообщил РИА Новости представитель ПДС в Москве Абд Салам Али.

Встреча Лаврова с сирийской оппозицией пройдет в пятницу в Москве, сообщает РИА Новости.

"Из Франции приезжает наш представитель. Возможно, я также буду", — сообщил Абд Салам Али.

По его словам, на встречу также были приглашены лидеры ПДС из самого Сирийского Курдистана, но они не успевают приехать, так как им нужно добираться через Ирак.

"Мы хотели бы обсудить итоги межсирийских переговоров в Астане и участие представителей ПДС в переговорах в Женеве", — добавил представитель ПДС.

Партия демократического союза – самая крупная и влиятельная партия в Сирийском Курдистане, который в марте прошлого года в одностороннем порядке объявил себя "федеративным регионом". Против участия ПДС в переговорах в Женеве традиционно возражает Турция, так как партия считается связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

IslamRF.Ru