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Патриарх: мировые религии едины в борьбе с политическими манипуляциями

26.01.2017 18:03

Русская православная церковь и другие традиционные религии используют все свои возможности и авторитет для того, чтобы ограничить попытки эксплуатировать религиозные чувства людей в политических целях, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, выступая в Государственной думе.

 

"Мы с сожалением отмечаем факт агрессивной эксплуатации религиозных чувств в разных странах мира. Религиозный экстремизм и терроризм, являясь плодом такой эксплуатации, стали инструментами политики, что только усугубляет проблемы и отдаляет мировое сообщество от преодоления существующих разделений", — сказал предстоятель РПЦ, сообщает РИА Новости.

 

Эта ситуация, по его словам, не оставляет равнодушными религиозных лидеров. "Лидеры мировых религий совершенно единодушны во мнении о том, что попытки политического манипулирования в мировоззренческой сфере совершенно недопустимы. В этом суждении мы опираемся на наш богатый исторический опыт", — подчеркнул патриарх Кирилл.

 

IslamRF.Ru

 

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