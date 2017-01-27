МИД РФ: российский проект конституции САР обобщает предложения правительства и оппозиции

Российский проект конституции Сирии обобщает предложения правительства и групп оппозиции за последние годы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями сирийской оппозиции.

"В проекте конституции сделана попытка собрать воедино и нащупать общие моменты в тех подходах, которые нам излагали и представители правительства, и представители оппозиции, включая всех здесь присутствующих, в течение последних нескольких лет", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россия никому не навязывает свой проект конституции и речь идет о предложениях, призванных простимулировать дискуссию по этому вопросу в Женеве. "Мы убеждены, что пора перестать ходить вокруг да около, необходимо сконцентрироваться на рассмотрении конкретных вопросов, которые обозначены в резолюции 2254, включая работу над конституцией", - указал глава МИД РФ.

Сирийская оппозиция на встрече с Лавровым представлена "московской", "каирской", "астанинской", "хмеймимской" группами оппозиции (названия по месту их проведения организационных встреч, "астанинская" группа сложилась по итогам встреч в Астане представителей оппозиции в 2015 году, не следует путать с участниками встречи в Астане 23-24 января 2017 года - прим. ТАСС). Кроме того, участвует курдская Партия демократического союза, а также, по уточненным данным, представитель курдского Национального совета.





IslamRF.Ru