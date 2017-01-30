Крымские власти видят угрозу в создании татарской автономии в Херсоне

Создание национальной крымско-татарской автономии в приграничной с Крымом Херсонской области Украины может породить межнациональный конфликт, считает глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Он подчеркнул, что в правительство республики поступила информация о планах лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" создать национально-территориальную автономию крымских татар на территории Херсонской области.

"Добиться таким образом оттока крымских татар, которые полностью интегрировались в российское сообщество, из Крыма лидерам меджлиса не удастся. При этом не исключено, что создание в Херсонской области национально-территориальной автономии может спровоцировать в приграничном с Крымом регионе межнациональный конфликт", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его мнению, подобная идея вызовет недовольство и противостояние со стороны местного населения.

"У крымских татар уже есть Родина – это Крым, где для них созданы все условия для развития, а также сохранения культуры и обычаев. Все остальные образования – это политическая провокация", — подчеркнул глава госкомитета республики.

IslamRF.Ru