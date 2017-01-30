Муфтий Гайнутдин встретился с мэром г. Москвы

Сегодня состоялась встреча мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с председателем Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

Встреча была посвящена обсуждению широкого круга вопросов почти двухмилионного мусульманского сообщества Москвы, насущных проблем верующих мусульман.



Разговор шел именно в ключе развития мусульманской уммы, обеспечения на самом современном уровне потребностей в духовном развитии всех поколений россиян. Особое внимание было уделено и вопросам образования, просвещения, культурного досуга.



Вопрос социализации мусульман актуален сегодня как для российских граждан, так и в деле адаптации трудовых мигрантов, чей труд востребован в современной России.



Были также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в проведении крупных праздничных мусульманских мероприятий



Встреча прошла в духе взаимопонимания и доброжелательности.



Стороны отметили единство в понимании главных вопросов современности и взаимопонимание в необходимости усиливать действенную помощь властей на всех уровнях в деле возрождения духовности и сохранения стабильности в российском обществе.

Пресс-служба СМР