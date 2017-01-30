  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Понедельник 30 Январь 2017 | 1433 х.
 

Муфтий Гайнутдин встретился с мэром г. Москвы

30.01.2017 13:32

Сегодня состоялась встреча мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина с председателем Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

 

Встреча была посвящена обсуждению широкого круга вопросов почти двухмилионного мусульманского сообщества Москвы, насущных проблем верующих мусульман.

Разговор шел именно в ключе развития мусульманской уммы, обеспечения на самом современном уровне потребностей в духовном развитии всех поколений россиян. Особое внимание было уделено и вопросам образования, просвещения, культурного досуга.

Вопрос социализации мусульман актуален сегодня как для российских граждан, так и в деле адаптации трудовых мигрантов, чей труд востребован в современной России.

Были также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в проведении крупных праздничных мусульманских мероприятий

Встреча прошла в духе взаимопонимания и доброжелательности.

Стороны отметили единство в понимании главных вопросов современности и взаимопонимание в необходимости усиливать действенную помощь властей на всех уровнях в деле возрождения духовности и сохранения стабильности в российском обществе.

 

Пресс-служба СМР

 

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41336/">ISLAMRF.RU: Муфтий Гайнутдин встретился с мэром г. Москвы</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    