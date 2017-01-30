Вчера в Москве прошло театрализованное представление «Утерянное завещание»

29 января в «Крокус Сити Холле» с большим успехом прошло театрализованное представление, посвященное празднованию Мавлид Ан-Набий - дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему) под символическим названием «Утерянное завещание». Более 6 тыс. человек увидели зрелищный спектакль и совершили удивительное путешествие во времени по следам Ибн-Фадлана и Салавата Юлаева, Мухлисы Биби и Мусы Бигиева. Роли исполняли ведущие актеры театров Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Ингушетии. В зрительном зале присутствовали представители многочисленных делегаций духовных управлений и мухтасибатов, входящих в состав ДУМ РФ и СМР.

Комментируя праздничное представление, лидер российских мусульман председатель ДУМ РФ и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин сказал: «Сегодня мы собрались в этом великолепном огромном зале, чтобы вместе праздновать Мавлид ан Набий. В течение месяца во всех наших мечетях прошли проповеди, праздничные богослужения по случаю Мавлида. Во всех регионах страны прошли праздничные вечера, посвященные дню рождения Пророка (мир ему). Это грандиозное представление завершает череду праздничных мероприятий месяца Раби уль-Аваль. Я очень рад, что сегодня здесь собрались представители интеллигенции, студенчества. Отрадно, что наша молодежь интересуется исламом, стремится к его пониманию и осознанию».

Муфтий отметил, что спектакль «Утерянное завещание» несет в себе большое духовно-нравственное начало. «Мы должны вернуть «утерянное завещание» нашего Пророка (мир ему) и нашей мусульманской умме и представителям других религий, вспомнить, что завещал нам наш Мухаммад (мир ему)», - подчеркнул Равиль Гайнутдин.

Говоря об актерском коллективе проекта «Утерянное завещание», муфтий отметил: «Здесь мы показываем – мы разные народы – представители разных национальностей, что мы едины и духовно, и нравственно, едины в своей религии. Хочу отметить прекрасную актерскую работу замечательной актрисы из Казахстана Бибигуль Суюншалиной».

Он также рассказал о том, что «Утерянное завещание» смогут увидеть и представители Ближнего Зарубежья и российских республик и регионов, в том числе жители Республики Крым.

Пресс-служба ДУМ РФ