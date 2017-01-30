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Путин выразил соболезнования премьеру Канады в связи с терактом в Квебеке

30.01.2017 18:02

Президент России Владимир Путин в соболезновании премьеру Канады Джастину Трюдо в связи с трагедией в Квебеке подчеркнул, что убийство людей в мечети потрясает жестокостью и цинизмом. Текст телеграммы в понедельник приводится на сайте Кремля.

 

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Квебеке. Убийство людей, собравшихся для молитвы в мечети, потрясает своей жестокостью и цинизмом", — говорится в телеграмме, которую цитирует РИА Новости.

 

Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

 

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. По данных канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".

 

IslamRF.Ru

 

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