  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Среда 1 Февраль 2017 | 1433 х.
 

Минобороны РФ: почти 10 тыс. сирийцев в Алеппо получили свыше 15 тонн помощи из России

31.01.2017 09:24

Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел в течение суток 12 гуманитарных акций в городе Алеппо, в частности в школах, мечетях, в доме престарелых. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.

 

"Мирным жителям передано более 7,5 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1,2 тыс. продовольственных наборов. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 15,2 тонны. Гуманитарная помощь оказана почти десяти тысячам жителей", - отмечается в материалах Центра, как сообщает ТАСС.

 

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, информирует российский Центр.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41344/">ISLAMRF.RU: Минобороны РФ: почти 10 тыс. сирийцев в Алеппо получили свыше 15 тонн помощи из России</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    