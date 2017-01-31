ВЦИОМ: половина россиян не видит проблемы в ношении хиджаба в школах

Половина россиян считает необходимым отменить запрет на ношение хиджабов в школах; хотя за последние пять лет жители страны стали более толерантны к внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных заведениях, все же мнения о допустимости этого сейчас разделились поровну, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство Мордовии потребовало запретить ношение мусульманских платков в образовательных учреждениях для учителей и учениц в татарском селе Белозерье. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере с помощью атрибутики, и напомнила о светском характере образования в России. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ выразил недоумение в связи с высказыванием главы ведомства, выступившей против ношения хиджаба в школе.

"К внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях россияне сегодня относятся более терпимо, чем пять лет назад: уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (с 35% в 2012 году)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ровно столько же (47%) россиян, по данным ВЦИОМ, сегодня считают недопустимыми внешние проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.

Социологи уточняют, что доля считающих это допустимым заметно выше среди молодежи в возрасте 18-24 лет (73%) и приверженцев ислама (68%); второе мнение больше распространено среди респондентов старше 45 лет (55-57%) и атеистов (56%).

"Хиджабы учебе не помеха: как показывают данные опроса, россияне скорее склоняются к этому мнению. Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37% наших сограждан — они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что (причем даже среди последователей ислама эта доля составляет 36%)", — отмечено в материалах исследования.

Затруднились ответить на этот вопрос 13% респондентов.

Директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что одним из ключевых факторов, лежащих в основе социальной дистанции, недоверия и настороженности по отношению к представителям разных этнических или конфессиональных групп является низкий уровень осведомленности о них.

"Однако постепенно острота проблемы снижается. За последние годы наблюдается повышение уровня социально-психологического принятия представителей других конфессиональных групп — значимые для исповедующих разные религии символические элементы (такие как хиджабы) стали более понятны и привычны. При этом молодежь гораздо реже придает значение внешним атрибутам, указывающим на принадлежность к той или иной конфессии, что является залогом комфортного и гармоничного развития межконфессиональных отношений в стране", — пояснила Михайлова, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос был проведен 28-29 января 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Ношение хиджабов и другой религиозной одежды в светских школах России неоднократно становилось предметом ожесточенных споров в обществе. По этому поводу президент страны Владимир Путин заявлял, что нет ничего хорошего в ношении хиджабов в образовательных учреждениях: по его словам, такой традиции в России, даже в мусульманских регионах, никогда не было.

Первыми в РФ запрет на ношение хиджабов в школах выпустили власти Ставрополья, в чем их поддержал Верховный суд России. В феврале 2016 года Верховный суд РФ признал законным и запрет Верховного суда Мордовии на ношение в школах республики религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов. До этого решение о запрете платков приняло региональное правительство.

IslamRF.Ru