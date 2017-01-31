В Алеппо открылся филиал Российского противоминного центра

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации открыл филиал в сирийском городе Алеппо, недавно освобожденном от боевиков; в нем будут проходить обучение лучшие сирийские военнослужащие, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий, сообщил журналистам руководитель центра Игорь Михалик.

"В городе сформирован центр по подготовке специалистов Сирийской Арабской Республики. Уже сейчас поступили заявки, с 31 января мы начинаем обучение первой группы. Ожидаем примерно 50-70 человек военнослужащих сирийской армии для первого этапа подготовки", — сказал он.

Курсанты после прохождения обучения в центре сформируют специальную инженерно-саперную часть. Она будет участвовать в разминировании Алеппо и других освобожденных территорий Сирии. Обучение будет проходить от 1 до 3 месяцев в зависимости от специфики курса. Теоретические занятия будут проходить в специально оборудованных классах, практические — на местности с применением новейшего специального оборудования. Преподавать в центре будут опытные российские специалисты, сообщает РИА Новости.

"Плохой сапер не может быть хорошим учителем. Только хороший сапер может научить своему делу так же хорошо, как он им владеет сам", — рассказал Михалик, характеризуя профессиональные навыки преподавателей.

По его словам, саперам в Алеппо предстоит очень много работы. "Обнаружен склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия. Очень важно, что производство данных мин поставлено на широкий поток. Все мины хорошего качества, заводского изготовления. То есть мы видим следы минной войны", — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог. Обезврежено более 1 тысячи взрывоопасных предметов. В свои дома в восточном Алеппо вернулось уже более 12 тысяч мирных жителей, им оказывается необходимая помощь, отмечали в российском оборонном ведомстве.

IslamRF.Ru