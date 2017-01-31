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Кадыров назвал чудовищным и циничным теракт в мечети Квебека

31.01.2017 11:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил террористический акт в Квебеке и выразил соболезнования родным и близким погибших. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

 

"С большим прискорбием воспринял весть о трагедии в мечети Квебека, где террористы убили и ранили большое количество людей. Это чудовищный и циничный террористический акт", - сообщил Кадыров.

 

Он отметил, что ни одна страна не застрахована от угрозы терроризма, поэтому борьба с ним должна быть бескомпромиссной, передает ТАСС.

 

Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения.

 

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье, 29 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились до 100 человек. По данным канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".



IslamRF.Ru

 

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