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Лавров: приглашение провести палестино-израильские переговоры в Москве остается в силе

01.02.2017 11:22

Предложение президента России Владимира Путина о проведении в Москве прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины по урегулированию конфликта остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

 

"Необходимо сделать все для начала прямого диалога между руководителями Палестины и Израиля, - отметил он, как передает ТАСС. - Как известно, президент Путин предложил провести встречу Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаньяху в Москве для начала прямого разговора о том, как разблокировать мирный процесс. Это приглашение остается в силе, мы признательны за то, что стороны в принципе его приняли".

IslamRF.Ru

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