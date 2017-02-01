В ОП РФ среди проблем заключенных в тюрьмах назвали нехватку Корана

31 января 2017 г. в Общественной палате (ОП) Российской Федерации состоялся круглый стол «Проблемы обеспечения прав заключенных». Это уже второе мероприятие подряд, состоявшееся в последней декаде января в ОП, на которое его организаторы (Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, возглавляемая А. В. Цветковым) приглашают представителей религиозных организаций России, федеральных органов исполнительной власти, экспертов и правозащитников.

На этот раз темой обсуждения стала практика соблюдения прав человека в СИЗО и исправительных колониях Москвы и Московской области. Мероприятие провел член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

Тон неравнодушному обсуждению на встрече во многом смогло задать выступление первого заместителя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максима Григорьева. Его предложение о создании единой стандартизированной методики наблюдения за исправительными учреждениями, работающими в закрытом режиме, было поддержано многими присутствующими. Он также сообщил о случаях изъятия у заключенных администрацией исправительных учреждений икон, других предметов религиозного культа, а также о препятствиях, чинимых сотрудниками СИЗО членам ОНК.

Приглашенные на встречу в ОП представители ДУМ Российской Федерации имели также возможность довести до участников круглого стола информацию о чаяниях и проблемах заключенных-мусульман.

Так, руководитель отдела по работе с заключёнными ДУМ Москвы Шамиль Арсланов рассказал о реальных сложностях с обеспечением мусульманской религиозной и просветительской литературой (хотя в исправительных учреждениях Подмосковья такая практика носит единичный характер, чего не скажешь о ряде других регионов страны, где фиксируются случаи необоснованного изъятия Корана из камер, нарушения соблюдения верующими постов в месяц Рамадан – прим. редакции), а также организации специального, халяльного питания.

Для соблюдающих мусульман, оказавшихся в заключении или под стражей, исключение употребления недозволенных продуктов в исламе так же актуально, как и при нахождении на свободе, подтверждает Абдурахим Берсанов, главный специалист отдела организации взаимодействия с религиозными организациями ФСИН России.

Следует признать, что, к сожалению, сегодня при все возрастающем спросе на исламскую литературу он не может быть удовлетворен в необходимой степени даже в столичной пенитенциарной системе. И в том, что такая потребность иметь в тюрьме доступ к Корану (как написанному на арабском, так и на татарском, таджикском, киргизском, русском и других языках), к книгам по исламскому вероучению, достаточно высока, пишущий эти строки смог в очередной раз убедиться, когда ему – в то же самое время, когда проходил круглый стол в Общественной Палате, позвонил Фарит Фарисов, заместитель Председателя Совета муфтиев России и советник муфтия шейха Равиля Гайнутдина по экономическим и юридическим вопросам, передавая просьбу от заключенных одной из исправительно-трудовых колоний УФСИН по Ульяновской области прислать несколько религиозных мусульманских книг, особенно Коран.

– Да, такая возможность у нас в настоящее время есть, и мы сможем оперативно организовать передачу ульяновским заключенным-мусульманам разрешенной религиозной литературы, – тут же подтвердил мне в режиме телефонной переписки по WhatsApp генеральный директор Издательского дома «Медина» Ильдар-хаджи Нуриманов.

Свою лепту в формирование мусульманской библиотечки – и не только для ульяновских арестантов – сможет, конечно же, внести и ДУМ Москвы. Руководитель муфтията Ильдар-хазрат Аляутдинов хорошо знаком с духовными запросами тюремного населения России: как имам Московской Соборной мечети много общается с родственниками заключенных, кроме того, сам лично посещает места лишения свободы.

В исламском сообществе существует мнение, что наказание в земной жизни за преступление идет во благо либо самому грешнику, исправляя и очищая его, либо окружающим, ограждая их от преступников и давая им назидание. «Разумеется, в религиозной проповеди, как и в педагогике вообще, не так легко найти «золотую середину» между «кнутом» и «пряником», устрашением (тархиб) и прельщением (таргиб), – пишет Тауфик Ибрагим в книге «Коранический гуманизм», выпущенной в 2015 году московским издательством «Медина». – Но мастерство проповедника/воспитателя как раз и состоит в умелом сочетании обоих подходов».

В этой связи вспоминаются слова другого мусульманского проповедника Мунира-хазрата Беюсова, который, обращаясь к преступившим закон, называет вынужденное заточение в тюрьме не концом человеческой жизни, а началом осознания грехов, перевоспитания и искреннего покаяния. «Ислам как религия мира и справедливости требует от общества порядка и дисциплины, – считает главный имам-хатыб нижегородской мечети имени муфтия Абдулвахида Сулеймани М. Беюсов. – Ислам против легализации людских пороков, наркотиков и преступных, греховных деяний... Всевышний Аллах повелевает не преступать рамки закона, ибо это влечет за собой тяжкие последствия».

Можно также процитировать Священный Коран, где сказано: «Помогайте друг другу во всем благом и в набожности. И не помогайте друг другу в грехе и вражде».

Отметим, что в настоящее время ведется работа по подготовке соответствующего соглашения между Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний. С подписанием двустороннего документа, который призван содействовать дальнейшему сотрудничеству, деятельность многих централизованных религиозных организаций, входящих в каноническую юрисдикцию ДУМ РФ, в сфере тюремного служения сможет оказаться более упорядоченной и результативной.

Шамиль Кашаф,

начальник Отдела по взаимодействию с государственными, общественными организациями и религиозными объединениями ДУМ РФ, член Общественного совета ФСИН России