Религиозные деятели участвуют в формировании стратегии развития России

Представители традиционных религий России обсудили подходы к стратегии развития России 2018-2014 на круглом столе "Ценности России будущего" в Центре стратегических разработок (ЦСР), сообщил журналистам председатель совета ЦСР Алексей Кудрин.

"Мы обсудили подходы к стратегии развития России и к тем болевым точкам, которые интересуют общественные организации, религиозные, которые на слуху зачастую. Это сохранение семьи, воспроизводство населения, поддержка матерей, уход за детьми, особенно за теми, которые остались без попечения родителей. Мы говорили о ценностях, которые сегодня в дефиците. Прежде всего, о доверии к институтам власти, которые должны быть более внимательны к нуждам населения", — сказал Кудрин.

По его словам, все выработанные идеи и предложения будут носить рекомендательный характер. "Мы сегодня изучаем мнения разных общественных групп, чтобы учесть в разработке стратегии. Мы договорились продолжить наше общение в разных форматах", — пояснил председатель совета ЦСР, как передает РИА Новости.

IslamRF.Ru