Комитет Госдумы планирует провести заседание с парламентариями Сирии
01.02.2017 12:25
Комитет Госдумы по международным делам планирует провести совместное заседание с парламентом Сирии с возможным участием европейских коллег, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Слуцкий.
"Мы планируем совместное заседание комитета по международным делам с парламентом Сирии", — заявил Слуцкий.
"Возможно, подгадаем под это поездку каких-то депутатов-партнеров, возможно, из Европейских парламентов", — добавил он.
IslamRF.Ru
|
Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:
|
Для блога/форума/сайта:
< Код для вставки
Просмотр
01.02.2017 12:25
Комитет Госдумы планирует провести заседание с парламентариями Сирии
Комитет Госдумы по международным делам планирует провести совместное заседание с парламентом Сирии с возможным участием европейских коллег, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Слуцкий. Читать дальше »»»
Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41358/">ISLAMRF.RU: Комитет Госдумы планирует провести заседание с парламентариями Сирии</a>