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Комитет Госдумы планирует провести заседание с парламентариями Сирии

01.02.2017 12:25

Комитет Госдумы по международным делам планирует провести совместное заседание с парламентом Сирии с возможным участием европейских коллег, заявил РИА Новости глава комитета Леонид Слуцкий.

 

"Мы планируем совместное заседание комитета по международным делам с парламентом Сирии", — заявил Слуцкий.

 

"Возможно, подгадаем под это поездку каких-то депутатов-партнеров, возможно, из Европейских парламентов", — добавил он.

 

IslamRF.Ru

 

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