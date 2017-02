Впервые стенд сертифицированной продукции «Халяль» будет представлен на «Продэкспо» 6-10 февраля 2017 года в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе 24-й международной продовольственной выставки «ПРОДЭКСПО 2017» при поддержке Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации впервые будет организована экспозиция лидеров индустрии, ведущих производителей продукции «Халяль» – Halal Eurasia at Prodexpo. Организатором проекта является Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России. Цель данной экспозиции – обеспечить производителям продукции «Халяль» возможность полноценно представить потенциальным покупателям соответствующую линейку своей продукции и сделать продукцию «Халяль» неотъемлемой частью всей продовольственной индустрии нашей страны. Данный проект облегчит дистрибьюторам и ритейлерам выбор проверенной и качественной продукции «Халяль». Широкое распространение продукции «Халяль» в нашей стране расширит выбор для миллионов потребителей, внимательно относящихся к выбору продуктов питания. Среди участников проекта такие компании, как производитель экологически чистых молочных продуктов ООО «Нальчикский молочный комбинат», один из крупнейших производителей мяса индейки «Евродон», крупнейший экспортёр мяса птицы «Халяль» ГАП «Ресурс», производители мяса птицы «Халяль» ООО «Белгранкорм» и ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», производители колбасных изделий ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр», ООО «Экопрод», «Эколь», «САФА», «Кизляр-Урицкий мясокомбинат», производитель замороженных полуфабрикатов из мяса ЗАО ПК «Корона», производитель цейлонского зелёного чая «MAQAM», производители детского питания «Халяль» «Халеда» и «Хабиби», производитель паштетов «Хаме Фудс», производитель красной икры ЗАО «Камчадал», производитель соусов ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», производитель мяса кролика «Халяль» ООО «Мясо кролика», производитель кондитерских изделий «Халяль» из Узбекистана ООО «CLASS-FOOOD-SERVIS», производитель фермерского мяса птицы «Дары подворья», производитель напитков, соусов, кондитерских изделий и готовых блюд из Индонезии компания Elfood. В рамках проекта 8 февраля 2017 года на выставке «Продэкспо» с 14:00 до 18:00 также планируется проведение «8-го Международного Конгресса «Халяль», на котором эксперты и опытные игроки рынка «Халяль» поделятся информацией о тенденциях российского и зарубежного рынков «Халяль», потенциале и процедурах организации экспорта в страны исламского мира, а также о требованиях, предъявляемых международными стандартами «Халяль» при производстве продукции «Халяль». В целях определения лучших образцов продукции «Халяль» пройдет конкурс «Лучший «Халяль» продукт на международной выставке «Продэкспо 2017», награждение по результатам которого пройдёт на Международном форуме «Халяль». IslamRF.Ru по материалам МЦСиС "Халяль" СМР Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: 01.02.2017 13:18

