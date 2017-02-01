Россия призывает арабские страны поддержать эмбарго, направленное против ДАИШ

Россия призывает арабские страны присоединиться к инициативе о введении торгового эмбарго в отношении всех территорий, остающихся под контролем террористической группировки ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы призываем наших арабских друзей присоединиться к российской инициативе о том, чтобы на основании статьи 41 Устава ООН ввести всеобъемлющее торгово-экономическое эмбарго в отношении всех территорий, которые остаются под контролем так называемого ДАИШ", — заявил Лавров, выступая в Абу-Даби на открытии заседания Российско-арабского форума сотрудничества.

Он также подчеркнул, что "подавление террористической угрозы остается первостепенной задачей всех государств мира, и, конечно же, ООН", пишет РИА Новости.

"Мы считаем принципиально важным эффективно выполнять все контртеррористические резолюции СБ ООН, обеспечивать четкую работу мониторинговых механизмов, которые создавались в соответствии с этими резолюциями", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

IslamRF.Ru