Акцию в поддержку хиджаба провели студентки Казанского исламского университета

Акция в поддержку хиджаба состоялась в Казани. Студентки Казанского исламского университета вышли на улицу с лозунгом «Мы любим хиджаб!».

Организаторы акции отмечают, что таким образом они хотят поддержать мусульманок из регионов, в которых запрещается носить мусульманский головной убор в учебных заведениях, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

«Несмотря на то, что в Татарстане проблем с ношением хиджабов у мусульманок нет, мы решили провести эту акцию, чтобы поддержать наших сестер из других регионов, для которых хиджаб оказался под запретом», — отмечают организаторы акции.

IslamRF.Ru