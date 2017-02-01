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Акцию в поддержку хиджаба провели студентки Казанского исламского университета

01.02.2017 15:11

Акция в поддержку хиджаба состоялась в Казани. Студентки Казанского исламского университета вышли на улицу с лозунгом «Мы любим хиджаб!».

 

Организаторы акции отмечают, что таким образом они хотят поддержать мусульманок из регионов, в которых запрещается носить мусульманский головной убор в учебных заведениях, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

 

«Несмотря на то, что в Татарстане проблем с ношением хиджабов у мусульманок нет, мы решили провести эту акцию, чтобы поддержать наших сестер из других регионов, для которых хиджаб оказался под запретом», — отмечают организаторы акции.

 

IslamRF.Ru

 

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