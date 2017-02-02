Муфтий Гайнутдин принял посла Саудовской Аравии Абдуррахмана ар-Расси

1 февраля в резиденции главы Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России прошла встреча муфтия шейха Равиля Гайнутдина и чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовской Аравии в РФ Абдуррахмана Ибрахима ар-Расси.

На встрече также присутствовали: Салим Буджунейд - атташе посольства по религиозным вопросам, руководитель аппарата ДУМ РФ Ильдар хазрат Нуриманов, руководитель международного департамента СМР Ильдар Галеев.

Встреча была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества, подведению итогов 2016 года и обсуждению планов на 2017 год. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин со своей стороны также ознакомил Главу саудовской дипмиссии с мероприятиями ДУМ РФ и СМР, планами по их реализации, прошедшими и планируемыми визитами и встречами.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся организации Хаджа 2017, взаимодействию ДУМ РФ и СМР с профильными саудовскими учреждениями и ведомствами в рамках противодействия распространению идей терроризма и экстремизма.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Саудовской Аравии, взаимодействие России и Королевства Саудовской Аравии в рамках совместной борьбы с международным терроризмом заслуживает высокой оценки.

Г-н ар-Расси особо подчеркнул, что КСА одной из первых стран запретила ДАИШ (запрещена в РФ) в 2014 году, правительством Саудовской Аравии предпринимается ряд мер на самых разных уровнях по противодействию терроризму: «Для Саудовской Аравии терроризм неделим. Будь он шиитом, суннитом, гражданином КСА или нет - любой человек, принявший участие в войнах, развязанных террористами, в глазах правительства КСА –террорист». «Меня удивляет то, что некоторые СМИ говорят о разногласиях между Россией и Королевством в вопросах международного терроризма. Это абсолютно неправильно. Терроризм в любой его форме - явление, которое не может приобретать политическую окраску, не может зависеть от обстоятельств и конъюнктуры», - отметил посол.

Стороны также обсудил практические шаги по укреплению взаимоотношений в экономической, торговой и инвестиционной сферах, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин отметил, что мусульмане России с удовлетворением наблюдают за активизацией российско-саудовских отношений, в частности визитов глав регионов России в КСА и их встречи на самом высоком уровне.

«Это значит, что желание выстраивать полезные и конструктивные отношения обоюдно», - заявил председатель ДУМ РФ и СМР Равиль Гайнутдин.

Стороны также особо подчеркнули необходимость слаженной и системной работы.

«Любая, даже самая, на первый взгляд, несущественная ошибка может существенно негативно повлиять на двусторонние отношения, экономические и торговые контакты, не только с КСА, но и странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)», - отметил посол.

По окончанию встречи стороны договорились о продолжении контактов и укреплению сотрудничества, что, по словам обеих сторон, несомненно будет играть важную роль в сближении позиций Москвы и Эр-Рияда.

IslamRF.Ru