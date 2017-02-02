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Центр по примирению передал сирийцам около четырех тонн гуманитарной помощи

02.02.2017 10:36

Российский Центр по примирению сообщил, что провел за сутки пять гуманитарных акций в сирийском Алеппо, в ходе которых мирные жители получили 3,7 тонны гуманитарных грузов.

 

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в школах в районах Аль-Катрджи, Фордос-Аль-Джазидо, Аль-Азамия, Тишрин и Эль-Маалие), в ходе которых произведена передача мирным жителям более 3,4 тонны хлеба и 1,5 тысячи порций горячей еды", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

Отмечается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,7 тонны, гуманитарная помощь оказана 4010 жителям.

 

По данным Центра по примирению, в рамках "зимней программы ООН" в восточной части города Алеппо проводится выдача термических одеял, зимней одежды и детских наборов. Сообщается, что жителям населенного пункта Джибрин выдано более 5 тонн продовольствия, поступившего по линии ЮНИСЕФ.

 

IslamRF.Ru

 

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