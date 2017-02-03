Д.Мухетдинов разъяснил проблему хиджаба в эфире ОТР
03.02.2017 13:04
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир-хазрат Мухетдинов принял участие в программе "Отражение" на Общественном телевидении России. В выпуске, вышедшем в эфир 2 февраля 2017 года, Д.Мухетдинов изложил позицию относительно ношения верующими женщинами платков в образовательных учреждениях и прокомментировал нашумевший случай в татарском селе Белозерье Республики Мордовия.
Запись программы доступна в архиве ОТР по ссылке.
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03.02.2017 13:04
Д.Мухетдинов разъяснил проблему хиджаба в эфире ОТР
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир-хазрат Мухетдинов принял участие в программе "Отражение" на Общественном телевидении России. В выпуске, вышедшем в эфир 2 февраля 2017 года, Д.Мухетдинов изложил позицию относительно ношения верующими женщинами платков в образовательных учреждениях и прокомментировал нашумевший случай в татарском селе Белозерье Республики Мордовия. Читать дальше »»»
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