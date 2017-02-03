МИД России: сотрудничество с США в борьбе с терроризмом необходимо

Москва исходит из необходимости сотрудничества с США в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно говорили, что исходим из необходимости взаимодействия с Соединенными Штатами по этому вопросу (борьба с терроризмом)", — сказала она на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, это глобальная позиция России вне зависимости от смены администрации США, пишет РИА Новости.

"Мы зафиксировали намерение новой власти США, нового президента сделать этот аспект международных отношений взаимодействия с партнерами в качестве одного из приоритетных. Мы можем только этому аплодировать и со своей стороны делать все, чтобы такое взаимодействия с США было восстановлено", — отметила официальный представитель МИД РФ.

IslamRF.Ru