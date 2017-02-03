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МИД России: сотрудничество с США в борьбе с терроризмом необходимо

03.02.2017 13:08

Москва исходит из необходимости сотрудничества с США в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

"Мы неоднократно говорили, что исходим из необходимости взаимодействия с Соединенными Штатами по этому вопросу (борьба с терроризмом)", — сказала она на брифинге в пятницу.

 

По словам Захаровой, это глобальная позиция России вне зависимости от смены администрации США, пишет РИА Новости.

 

"Мы зафиксировали намерение новой власти США, нового президента сделать этот аспект международных отношений взаимодействия с партнерами в качестве одного из приоритетных. Мы можем только этому аплодировать и со своей стороны делать все, чтобы такое взаимодействия с США было восстановлено", — отметила официальный представитель МИД РФ.

 

IslamRF.Ru

 

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