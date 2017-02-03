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Москва считает недопустимыми попытки отсрочить межсирийские переговоры в Женеве

03.02.2017 14:05

Москва считает недопустимыми попытки отсрочить межсирийские переговоры в Женеве. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

"Обратили внимание на высказывания представителей групп политической и вооруженной оппозиции, в которых они стараются предвосхитить итоги переговоров в Женеве под эгидой ООН, возобновление которых запланировано на 20 февраля, - отметила дипломат, как передает ТАСС. - Вновь в ультимативной форме звучат предварительные условия, которыми деятели от оппозиции обуславливают свой приезд в Женеву".

 

"Отдельного упоминания заслуживает пассаж с требованиями к спецпосланнику ООН по Сирии господину (Стаффану) де Мистуре извиниться за свое заявление, в котором он выразил готовность самому сформировать делегацию оппозиции в том случае, если до 8 февраля этого не сделают оппозиционеры, - указала она. - Со своей стороны полностью поддерживаем решительный настрой де Мистуры на скорейшее возобновление межсирийских контактов в Женеве. Считаем недопустимыми попытки их затягивания или отсрочки".



IslamRF.Ru

 

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