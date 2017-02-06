Россия за сутки передала жителям Сирии 12 тонн продуктов

Россия за сутки передала 7 тысячам сирийских жителей 12 тонн продуктов; ООН и другие государства гуманитарную помощь в течение суток не оказывали, сообщил в понедельник центр по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо (в районах Аль-Басель-Шейх-Нажара, Аль-Зебдия, Старый Алеппо, в лагере беженцев Жибрин, школе Альфинун Насауя в районе Халидия) и в населенном пункте Шиншар (провинция Хомс), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,2 тонны хлеба, 3 тысячи порций горячей еды и 1850 продуктовых наборов", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В центре по примирению уточнили, что за сутки гуманитарную помощь получил 7.361 житель. Общая масса переданных гуманитарных грузов составила 12,3 тонны. Кроме того, в населенном пункте Рами в провинция Латакия сирийскому военнослужащему Баселю Мухамаду было передано инвалидное кресло-каталка.

"Гуманитарные акции ООН и других иностранных государств на территории Сирийской арабской республики в течение суток не проводились", — подчеркнули в центре по примирению.

IslamRF.Ru