Проект СМР - Moscow Halal Expo включена в план мероприятий Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Международная выставка продукции и услуг «халяль» Moscow Halal Expo включена в перечень мероприятий Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». План мероприятий утвержден председателем Группы Рустамом Миннихановым.

Выставка Халяль Экспо является крупнейшим международным мероприятием в сегменте халяль продуктов и услуг, произведенных по международным стандартам «халяль». Это профессиональная площадка, объединяющая производителей и поставщиков, закупщиков, дистрибьюторов и торговые компании, работающих на рынке халяль или заинтересованные в работе на нем. Миссия Выставки – расширение производственных мощностей и потенциала продуктового рынка халяль, что невозможности без развития сопутствующих отраслей



Moscow Halal Expo 2017 состоится 16-18 ноября 2017 года в Москве в КВЦ «Сокольники», павильон 4 и 4.1. Выставка Moscow Halal Expo проходит с 2010 года и в этом году состоится уже восьмой раз.



Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 г. под руководством Е.М. Примакова и М.Ш. Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.



В 2014 году В.В. Путин принял решение о возобновлении деятельности Группы, возложив обязанности ее председателя на Президента Татарстана Р.Н. Минниханова.



Moscow Halal Expo проходит под патронатом Совета муфтиев России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, при поддержке Правительства Москвы, российских и зарубежных организаций. Ежегодно в Выставке принимают участие свыше 25 официальных делегаций, в том числе из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ожидается, что в 2017 году в Выставке примут участие свыше 250 компаний-экспонентов из более 40 регионов мира.



Как отметил председатель оргкомитета Moscow Halal Expo, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, "Неизменной составляющей данного мероприятия остается нравственность и социальная ответственность бизнеса, что выражается в следовании участниками стандартам "халяль".

Moscow Halal Expo