Книга Дамира Мухетдинова про российское мусульманство стала доступна в электронном виде

Электронная версия книги первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов «Российское мусульманство: традиции уммы в условиях евразийской цивилизации» стала доступна на официальном сайте ИД «Медина». Издание представлено на русском и английском языках.

В книге рассматривается «российское мусульманство» как уникальный социальный и культурный феномен, сложившийся в рамках евразийской цивилизации. Размышление над этой темой осуществляется с опорой на идеи Исмаила Гаспринского и других отечественных мыслителей. Автор видит свою задачу в том, чтобы схватить сущность российской мусульманской культуры, поставить ее в контекст современных социальных тенденций, обеспечив тем самым ее гармоничное развитие. Работа является призывом к мусульманам осмыслить как религиозную, так и этническую, гражданскую, цивилизационную идентичность. Отсутствие рефлексии над уникальным феноменом российского мусульманства чревато размыванием этой социокультурной общности, притом как в сторону радикализации, так и в сторону крайней модернизации.

Автор полагает, что российское мусульманство содержит в себе особый плюралистичный потенциал, отражающий фундаментальные принципы коранического гуманизма. Осознание этого потенциала и его реализация приблизят нас к выполнению задачи, поставленной великим Гаспринским и выраженной в следующих словах: «Я верую, что рано или поздно российское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного развития и цивилизации остального мусульманства».

Книги на сайте ИД «Медина» на русском или английском языках.

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