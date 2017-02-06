Кремль: Россия надеется на развитие партнерских отношений с Ираном

Россия имеет партнерские и добрые отношения с Ираном, надеется на дальнейшее развитие отношений в торгово-экономической сфере, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением Дональда Трампа, назвавшего Иран террористическим государством номер один в мире, а также перспективно ли говорить об объединении усилий Москвы и Вашингтона в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) в обход Ирана.

"Вы знаете, что Российская Федерация имеет партнерские, добрые отношения с Ираном. Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие", — подытожил пресс-секретарь президента, как передает РИА Новости.

IslamRF.Ru