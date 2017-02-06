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Сирия станет одной из главных тем в ходе визита Роухани в Москву

06.02.2017 17:51

Сирийская проблематика станет одной из главных тем на переговорах президента Ирана Хасана Роухани с российской стороной в ходе его визита в Москву в последних числах марта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.

 

"Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт", — заявил посол, как передает РИА Новости.

 

По его словам, в ходе переговоров в Москве "разумеется" будет затронута "сирийская проблематика". "И, как мне кажется, она займет значительное место в повестке дня переговоров", — отметил дипломат.

 

IslamRF.Ru

 

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