Сирия станет одной из главных тем в ходе визита Роухани в Москву

Сирийская проблематика станет одной из главных тем на переговорах президента Ирана Хасана Роухани с российской стороной в ходе его визита в Москву в последних числах марта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.

"Визит Роухани планируется к проведению в последних числах марта. В ходе переговоров с российским руководством будут обсуждаться основные моменты двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания будет взаимодействие по наиболее острым вопросам региональной повестки дня, таким как ситуация в Афганистане, каспийская проблематика, карабахский конфликт", — заявил посол, как передает РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров в Москве "разумеется" будет затронута "сирийская проблематика". "И, как мне кажется, она займет значительное место в повестке дня переговоров", — отметил дипломат.

IslamRF.Ru