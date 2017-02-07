Главы МИД РФ и Афганистана обсудят сотрудничество двух стран

Главы МИД России и Афганистана Сергей Лавров и Салахуддин Раббани проведут во вторник переговоры, в ходе которых обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, вопрос дальнейшего оказания Россией Афганистану содействия в борьбе с терроризмом. Афганский министр находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе переговоров "предполагается обсудить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане". "Планируется обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, которые касаются в том числе дальнейшего содействия России Афганистану в противодействии террористической и наркотической угрозам, взаимодействия в военно-технической и торгово-экономической сферах", - сказала дипломат, как передает ТАСС.

В МИД России отметили, что в Москве "внимательно следят за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане и обеспокоены ростом боевой и террористической активности вооруженной оппозиции". "Особую тревогу вызывает распространение влияния группировки ДАИШ (ИГ, запрещенной в России террористической организации), ее стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ также заявили о готовности содействовать продвижению процесса национального примирения в Афганистане в рамках региональных консультаций по афганской проблематике. "Видим их основной целью начало конструктивного диалога между Кабулом и талибами, - подчеркнули в дипведомстве. - Настроены на привлечение к этим усилиям всех стран региона, в первую очередь, самого Афганистана".





IslamRF.Ru