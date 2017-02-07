В Ставропольском крае построят новую мечеть

Мусульманской общине аула Малый Барханчак Ипатовского района Ставрополья выделили земельный участок под строительство мечети, сообщает Духовное управление мусульман Северного Кавказа.

Как рассказал местный имам-хатыб Наиль Ибниаминов, договор аренды земельного участка заключён на десять лет. Участок общей площадью около трёх тысяч квадратных метров удобно расположен в самом центре села и полностью соответствует потребностям местной мусульманской общины.

Сейчас ведутся работы по подготовке и сбору всей необходимой документации для начала строительства мечети. А главное, по словам имама, есть полное взаимопонимание и поддержка мусульманской общины местной администрацией.

Как сообщает сайт Ставрополя, в ауле не было собственной мечети, и местные мусульмане собирались в приспособленном помещении в местном клубе. Община постепенно увеличивается, всё больше местных жителей приходят на джума-намаз, и имеющееся помещение уже не может вместить всех прихожан.

Вопрос с земельным участком наконец-то решился. Это радостное событие для нас. Теперь предстоит большая работа по строительству мечети. У нас пока нет архитектурного проекта мечети, и если кто-нибудь нам поможет в этом вопросе, то мы будем рады, как готовому проекту, так и любой помощи или совету в этом вопросе, — поделился Наиль Ибниаминов.

IslamRF.Ru