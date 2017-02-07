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В аэропорту Магаса построили мечеть

07.02.2017 12:21

В Ингушетии в аэропорту "Магас" открылась мечеть, возведенная на средства благотворителя из сельского поселения Сурхахи Мусы Евлоева.

 

В торжественных мероприятиях, посвященных открытию, участвовал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, а также известные богословы и общественные деятели, имамы мечетей населенных пунктов республики, представители местной власти, пишет "Вестник Кавказа".

 

В ходе церемонии открытия глава республики призвал ее участников реализовать больше богоугодных начинаний, а также поддерживать благотворителей в добрых делах.

 

"Поводом для сегодняшней встречи послужило радостное событие. Открытие новой мечети – это не только создание комфортных условий для молящихся, но и единение всех верующих мусульман республики. Отрадно отметить, что в республике много людей, готовых вкладывать свои личные средства в строительство исламских храмов, благоустройство кладбищ, оказывающих помощь малоимущим. Это свидетельствуют о том, что в их семьях свято чтят национальные традиции, уважают старших, родителей, они правильно воспитаны и настроены на созидание", - приводит слова Евкурова официальный сайт главы и правительства Ингушетии.

 

Мечеть с минаретом, похожим на средневековую смотровую башню, возвели перед зданием аэровокзала, неподалеку от памятника первому Герою России Суламбеку Осканову. Здание рассчитано на примерно 140 молящихся.

 

В общей сложности на строительство мечети и обустройство прилегающей территории потрачено более 15 млн рублей, из них 600 тыс рублей потрачено на декоративную подсветку здания.

 

Мечеть построена по уникальному проекту автора въездной арки в Магасе "Аланские ворота" Рашида Цурова.

 

IslamRF.Ru

 

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